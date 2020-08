Il Mattino: il Napoli ha abbassato le pretese per Allan

Andrà all’Everton. All’epoca venne dipinto come un anti-Ancelotti. In realtà fu tra i pochissimi, in quella riunione col tecnico, a fare autocritica

La matassa Allan, che in realtà non è mai stata una matassa, si sta sbrogliando. Evidentemente il Napoli ha capito che difficilmente arriveranno altre offerte per il brasiliano, oltre a quella dell’Everton. E stamattina così scrive Il Mattino:

L’accordo è sempre più vicino, si lavora sui dettagli, in particolare sul valore dei bonus e sul loro raggiungimento. La strada, però, è in discesa: il centrocampista, anche con qualche recente indizio social, ha dimostrato e manifestato il gradimento alla destinazione e la chiusura dell’affare potrebbe esser anche questione di giorni: il club azzurro ha abbassato le pretese.

L’Everton, lo ricordiamo, ha offerto una cifra prossima ai 25 milioni. L’affare dovrebbe chiudersi attorno a questa cifra. Con Gattuso Allan ha giocato poco e il suo valore è sceso considerevolmente. Non solo il suo, in realtà.

Allan vuole fortemente l’Everton, alla faccia di chi mesi fa – per settimane – scrisse che il brasiliano sarebbe stato uno dei più critici nei confronti di Ancelotti. Come raccontato dal Napolista a dicembre, fu uno dei pochissimi, in quella famosa riunione, a fare autocritica. Disse ai compagni: «Mettiamo i nostri interessi noi davanti alla squadra». Mesi dopo, brandelli di novità vengono fuori.