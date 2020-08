Gazzetta: Milik ha un accordo per 5 milioni a stagione, ma Pirlo vuole Dzeko

Cambia l’allenatore e cambiano le strategie di mercato, ma bisognerà vedere se la Roma accetterà di cederlo ai bianconeri

Con l’arrivo di Pirlo sulla panchina del Napoli sono ovviamente cambiare anche le strategie di mercato e le priorità. Se per Maurizio Sarri la prima scelta per l’attacco bianconero era Milik, per Pirlo è Dzeko, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Si potrebbe dunque ipotizzare che Milik andasse alla Roma per facilitare poi la cessione di Dzeko alla Juve, ma per adesso sono solo supposizioni, infatti l’attaccante polacco aspetta le mosse da Torino avendo già un accordo con la società di Agnelli per un contratto da 5 milioni a stagione.

Ma intanto Paratici si sta muovendo per capire se la Roma sia disposta a cedere Dzeko ed è possibile dunque che Milik accetti la pista romana che De Laurentiis per giunta preferirebbe.