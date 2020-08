Gattuso: «Mi brucia, non puoi venire qui e addormentarti per mezz’ora»

A Sky: «Abbiamo beccato un Barcellona che non sta benissimo, anche se non ho visto riserve in campo per il Barcellona, ma io sono soddisfatto delle prestazioni del Napoli»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita della gara di Champions persa contro il Barcellona di Setién:

«Il rimpianto è grande perché abbiamo avuto mezzora di black out e abbiamo preso tre gol incredibili. Ma è facile parlare degli altri. Ho visto una squadra che in mezz’ora ha commesso errori molto gravi. Abbiamo giocato con la mentalità giusta, abbiamo messo in grande difficoltà il Barcellona. la cosa che mi fa più rabbia e prendere gol da calcio piazzato dal Barcellona. Per diventare importanti dobbiamo avere una mentalità diversa da quella che abbiamo dimostrato in questi mesi Se oggi leggi i dati non c’è partita perché abbiamo avuto il doppio delle occasioni loro, arrivavamo facilmente, poi ci è mancata la mentalità. ma sono molto molto soddisfatto della prestazione. Oggi potevamo vincere»

Cosa ha detto Setién?

«Sono cose nostre. Penso che sia uno degli allenatori che ha una bella e buia metodologia di lavoro. Vediamo il calcio un po’ allo stesso modo»

La differenza è stata fatta dalle individualità

«Quando guadagni 14 15 milioni netti o vali 100-200 milioni, i valori ci sono. Però al di là dei valori, io oggi non ho visto riserve in campo, ma io sono soddisfatto delle prestazioni. Sono d’accordo che la differenza l’hanno fatta i singoli. Ma noi dobbiamo crescere, queste partite sicuramente ci aiuteranno a crescere, perché non puoi venire qui e addormentarti per mezz’ora» «Quando è entrato Milik andavamo sul fondo, ma finché non c’era lui poche volte abbiamo alzato la palla perché Milik è un giocatore che ti porta a crossare. Mi è sembrata più di una buona partita oggi la nostra» «Vedendola dal campo potevamo fargli male, potevamo fare qualcosa in più. Abbiamo beccato un Barcellona che non sta benissimo, con un po’ di convinzione in più e un pizzico di brillantezza potevamo farcela. Abbiamo sbagliato troppe cose»

Conta la qualità dei singoli del Barcellona

«Potevamo assorbire in maniera migliore il loro gioco. Abbiamo sbagliato sui concetti difensivi e anche a livello di passaggi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato delle cose che nel secondo tempo abbiamo fatto bene» «Sono 7-8 anni che il Barcellona non va sotto per possesso palla, per quello sono nervoso, poi ci sta di perdere, però abbiamo creato tanto»

Pirlo allenatore della Juventus?

«So cazzi suoi adesso. Non lo dico per la Juve, ma per il mestiere di allenatore che è difficile e non basta aver fatto una grande carriera come calciatore. Sicuramente si dorme poco. Poi beato lui che comincia alla Juve»