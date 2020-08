Espn: l’Arsenal vicinissimo a Gabriel, accordo col Lille per circa 25 milioni di euro

Il Napoli rischia di perdere uno dei propri obiettivi. Il mercato del club è fermo perché la società pensa di riuscire a vendere ai propri prezzi

La notizia è di Espn, rilanciata da Indykaila News account sempre ben informato sul calciomercato. L’Arsenal si sente molto vicino all’acquisto del difensore Gabriel Magalhaes, ha raggiunto un accordo col Lille per 22 milioni di sterline che sono poco meno di 25 milioni di euro. Se fosse vero, salterebbe uno dei principali obiettivi del Napoli per la difesa. Che le cose si fossero complicate lo aveva scritto stamattina anche la Gazzetta dello sport. Il Napoli è ancora immerso nel capitolo cessioni. Capitolo che, come scritto dal Napolista, non tiene conto della realtà e quindi diventa di difficile attuazione. Il club continua a illudersi di poter piazzare ai propri pezzi i calciatori che ha deciso di vendere. Il mercato, a quanto pare, la pensa diversamente.

Breaking: #Arsenal are hopeful of completing a deal for Gabriel Magalhaes after agreeing a fee with Lille in the region of £22 million, sources have told ESPN.

Breaking: #Arsenal are hopeful of completing a deal for Gabriel Magalhaes after agreeing a fee with Lille in the region of £22 million, sources have told ESPN. — indykaila News (@indykaila) August 18, 2020