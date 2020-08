CorSport: Juve, dopo l’addio di Sarri si raffredda la pista Milik

Con l’esonero di Sarri dalla panchina della Juventus sembra raffreddarsi la pista che porta Milik in bianconero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La Juve vuole cambiare volto, insomma, e rinnovarsi in ogni reparto. In attacco si cerca un centravanti da affiancare a Ronaldo: il nome preferito è Zapata, anche se l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber e ha già rifiutato una proposta da 30 milioni più Perin. La Dea resta una bottega super costosa, ma i bianconeri non mollano. La suggestione social che vuole un romantico ritorno di Morata non trova conferme, così come si è raffreddata la pista Milik, dopo l’addio di Sarri. Piace sempre Raul Jimenez: dall’Inghilterra emerge che il Wolverhampton avrebbe rifiutato uno scambio con Ramsey”.