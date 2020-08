CorSport: Cauto ottimismo per il recupero di Insigne. Il dolore dopo l’infortunio si è attenuato

Questa mattina il capitano si sottoporrà alla risonanza magnetica. Ieri ha svolto una prima terapia. Il dolore non è più forte come sabato sera

Questa mattina Lorenzo Insigne si sottoporrà alla risonanza magnetica che aiuterà a capire se l’infortunio durante Napoli-Lazio sia muscolare o osseo. C’è in ballo la presenza del capitano al Camp Nou, per il ritorno di Champions contro il Barcellona. Il Corriere dello Sport scrive che c’è un cauto ottimismo.

“Alle ventidue e trenta di sabato sera, mentre piangeva a bordo campo, Lorenzo Insigne ha sospettato di dover essere stato costretto dal destino a rinunciare alla madre di tutte le partite, quelle a cui non è possibile rinunciare. Ma dopo un’ora e mezza, e al risveglio – ieri mattina – la percezione del dolore era evaporata, ma non sparita. Saranno indispensabili gli esami strumentali, per consentirsi la certezza d’un benessere assoluto che adesso manca. E non basta l’ostinazione, ma in aiuto può arrivare solo la scienza. Ieri, comunque, il capitano del Napoli ha volto una seduta di terapia”.