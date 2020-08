Alvino: in casa Napoli moderatamente ottimisti su Insigne, potrebbe recuperare in pochi giorni

Su Twitter scrive: “In casa Napoli si è moderatamente ottimisti sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona. Potrebbe essere qualcosa di recuperabile in pochi giorni. Accertamenti diagnostici domani”

Tra dubbi e incertezze sulla reale entità dell’infortunio di Lorenzo Insigne, un segnale di speranza arriva da Carlo Alvino. Il giornalista di Tv Luna, molto vicino a quanto accade nel Napoli, ha rassicurato tutti con un tweet in cui parla di moderato ottimismo, in casa Napoli, sulla possibilità di vedere il capitano in campo contro il Barcellona. Il club, infatti, ritiene si tratti di qualcosa di recuperabile in pochi giorni. C’è comunque da aspettare l’esito degli accertamenti diagnostici di domani.

