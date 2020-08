Contagi stabili in Italia (1444). In Campania 188 nuovi casi (80 per rientri dalle vacanze)

Nel bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia, l’Unità di Crisi della Regione Campania conta altri 188 positivi in 24 ore (su 4.359 tamponi effettuati). 80 sono riconducibili a casi di rientri dalle vacanze (51 dalla Sardegna e 29 da Paesi esteri).

In Italia sono 1.444 i nuovi contagi (contro i 1462 di ieri) e un solo morto (in Veneto). Oggi si contano 5 ricoveri in più in terapia intensiva e un altissimo numero di guariti: + 1.322.

Anche oggi in nessuna regione si sono registrati zero nuovi casi di positività. Al primo posto per contagi c’è sempre la Lombardia (289 casi), seguita dalla Campania e dal Lazio (171). In Sardegna oggi si contano 70 nuovi casi, ieri erano stati 55.