Campania, 56 positivi (di cui 18 provenienti dall’estero)

Contagi in aumento in Campania. I positivi, oggi, sono 56, di cui 18 provenienti dall’estero o che sono stati in contatto con precedenti casi di rientro. I tamponi effettuati sono 2.774.

Il trend, anche in Italia, è in risalita. Oggi sono 642 i nuovi casi (ieri erano stati 403 e il 17 agosto 320). Si registrano anche 7 decessi (ieri 5 e il giorno precedente 4), di cui 4 in Lombardia. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 71.095, in crescita rispetto a ieri (53.976).