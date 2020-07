Setién sente aria di esonero: “Non so se sarò io a guidare il Barcellona col Napoli”

Dopo lo sfogo di Messi il tecnico blaugrana sa che potrebbe saltare da un momento all’altro: “Ma se non sprechiamo le occasioni che abbiamo col Napoli non perdiamo”

Dopo l’intemerata di Messi (“se giochiamo così perdiamo anche col Napoli) e la Liga ufficialmente sulla maglia del Real, Quique Setién sente aria di esonero. A dispetto di ogni cautela, palesa il disagio nella conferenza stampa post-sfracello, l’1-2 con l’Osasuna.

“Il sentimento è di tristezza e frustrazione: non so se allenerò il Barcellona in Champions League… Lo spero, ma non lo so. Concordo con Messi su alcune cose”.

Sull’autocritica in particolare. Messi dice che così col Napoli si perde. “Se continuiamo così… ma oggi abbiamo avuto 10 occasioni. Se ne mettiamo una, non perdiamo. Se attacchiamo, non perdiamo. Dobbiamo fare autocritica. Ci sono cose da migliorare, ma abbiamo anche fatto cose buone, non butterei tutto”.

“Io dono il primo responsabile. Ma sono convinto che saremo una squadra diversa in Champions. L’affronteremo al massimo. Questo posso garantirlo. Il resto non lo posso controllare. Ho già vissuto queste situazioni”.