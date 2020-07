Liga al Real, Messi sbotta: “Se giochiamo così col Napoli perdiamo”

Il Real Madrid ha vinto il campionato. Il Barca ha perso 1-2 con l’Osasuna. E il Pallone d’oro non ne può più: “La gente s’è stancata, siamo una squadra debole e irregolare”

Il Real Madrid ha vinto la Liga. Il Barcellona ha perso 1-2 con l’Osasuna. E Leo Messi sbotta: “Se giochiamo così contro il Napoli perdiamo”.

Il Pallone d’Oro prova a dare l’ultima scossa per tenere il Barca attaccato alla Champions, in una situazione ormai disastrata: “Non volevamo finire così, ma racconta bene come è stata la stagione, siamo una squadra irregolare e debole, ci hanno battuto per intensità“.

“Il Madrid ha fatto la sua parte, è un grande merito non perdere nessuna partita alla ripresa, ma abbiamo anche fatto la nostra parte anche noi, dobbiamo fare autocritica, a cominciare dai giocatori, siamo il Barça e siamo obbligati a vincere ogni partita”.

“Roma, Liverpool… la gente sta esaurendo la pazienza perché non gli stiamo dando nulla. Se vogliamo combattere per la Champions dobbiamo cambiare molte cose. Ho già detto che se continuiamo così, non andremo avanti nemmeno in Europa”.