Se Redskins è un nome razzista, che succede a Indians, Braves, Chiefs e gli altri?

Se lo chiede il Guardian: lo sport ora ha problema con i nomi. Negli Usa sono molti quelli che derivano da appellativi dei nativi americani

I Washington Redskins non si chiameranno più Redskins. Perché “pellerossa” è un termine razzista. La pressione dei movimenti e degli sponsor ha rotto una resistenza decennale. Ma si tratta di un precedente. Perché – come scrive il Guardian – ci sono molti altri team di vari sport che usano nomi associati ai nativi americani. Con loro che si fa? Cambieranno tutti?

La squadra di baseball di Cleveland – gli Indians – ha già detto che è probabile che cambieranno nome anche loro. “Siamo impegnati a produrre un impatto positivo nella nostra comunità e ad assumerci la nostra responsabilità nel promuovere la giustizia sociale e l’uguaglianza. Il manager del team, Terry Francona, ritiene che sia giunto il momento di “andare avanti”, a partire dal nome. La squadra aveva già abbandonato il logo che raffigura capo Wahoo, la caricatura ghignante e rossa usata dal 1947, nel 2018 dopo decenni di lamentele.

Poi ci sono gli Atlanta Braves, la squadra di baseball di Atlanta, che ha prese il suo soprannome nel 1912 quando risiedeva a Boston. Domenica ha inviato un’email agli abbonati dicendo che non ha intenzione di adottare un nuovo nome. Il team ha affermato di aver consultato i gruppi di nativi americani e “che cambiare il nome di Braves non è ritenuto necessario”.

I Chiefs di Kansas City sono una delle squadre di più alto profilo negli Stati Uniti, dopo aver vinto il Super Bowl a febbraio. Parliamo di NFL, football americano. Tuttavia, devono ancora rilasciare una dichiarazione sul futuro del loro nome. La casa della squadra si chiama Arrowhead Stadium, la loro mascotte è un cavallo chiamato Warpaint, e i tifosi usano fare una coreografia chiamata “il taglio”, simulando il gesto che gli indiani con il tomahawk, vestendosi tra l’altro con costumi del nativi.

Il Congresso Nazionale degli Indiani d’America ha affermato che “le caricature e gli stereotipi sono dannosi, perpetuano gli stereotipi negativi dei primi popoli americani e contribuiscono al disprezzo per la personalità dei popoli indigeni”. Il quotidiano di Kansas City, The Star, ha scritto in un editoriale che “la domanda non è se tutti i nativi americani trovino questi simboli discutibili. Il punto è che alcuni nativi americani lo fanno. Questo dovrebbe essere sufficiente”

I Chicago Blackhawks – hockey su ghiaccio – sono sei volte campioni della Stanley Cup, e affermano di non avere intenzione di cambiare nome. Black Hawk, nella loro lettura, è stato un personaggio di spicco nella storia dell’Illinois. Il team era noto come “Black Hawks” fino al 1986 quando passarono ai “Blackhawks” per concordare con l’ortografia dei documenti di fondazione del franchise. Il proprietario originale della squadra era stato un comandante in un’unità intitolata a Black Hawk nella prima guerra mondiale.