Sconcerti: «Non ricordo una Juventus così confusa da quando ero bambino»

Al Corsera: «Una figura inaccettabile per una grande squadra. Non è un problema di scudetto, quello è vinto per reale mancanza di avversari»

Mario Sconcerti è con la Juventus dopo la sconfitta 4-2 (da 0-2) in casa del Milan.

Non ricordo una Juve così confusa da quando ero bambino. Non è un problema di scudetto, quello è vinto per reale mancanza di avversari. Il punto è la rapidità con cui si è dissolto un intero reparto, una intera grande squadra. Tre gol subiti in 5 minuti, una serie di errori da dilettanti puri. Non c’era un gruppo, è vero. Rugani stopper è la riserva della riserva. Ma è stata tutta la Juve a buttarsi via, come fosse già sicura di aver vinto partita e stagione.

Per come è andata, per la facilità con cui è stata di colpo sommersa di gol e movimenti gracili, la partita diventerà rapidamente storica. E avrà probabilmente conseguenze storiche. È stata una figura inaccettabile per una grande squadra. Si può perdere, ma non con tanta fretta improvvisa e in mezzo a tanti errori.