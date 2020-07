Sarri: “Io alla Juve anche l’anno prossimo? Per forza, ho il contratto”

La Juve ha battuto la Lazio 2-1 e Ronaldo ha agganciato a quota 30 Ciro Immobile nella classifica dei cannonieri.

Ieri il tecnico di Figline ha anche incassato da Paratici la conferma a restare in bianconero. Conferma alla quale lui ha risposto:

Il messaggio inviato da Sarri alla società, del resto, era stato chiaro fin dalla vigilia. Il contratto che lo lega alla Juve dura tre anni e bisogna rispettarlo.

Ora alla Juve mancano quattro punti per firmare un nuovo scudetto. Se arriverà la vittoria giovedì, a Udine, sarà già festa. Ma Sarri è scaramantico.

Sulla Champions:

“ Champions? Sarà strana come strana è la fase finale di questo campionato . Ci saranno squadre che hanno già concluso la loro stagione, è stata una sosta che è costata molte energie nervose. Non è stata rilassante. Noi ci dobbiamo focalizzare sul Lione per poter raggiungere la Final Eight che è già qualcosa di molto importante. Prima però finiamo il campionato nella maniera giusta”.

Infine, il tecnico ha parlato di Ronaldo, che potrebbe battere il record di Higuain.

“Se si mette in testa qualcosa, il livello di determinazione è forte. Vediamo se sarà il caso di farlo riposare in qualcuna di queste partite. Davanti abbiamo qualche problemino, ieri si è bloccato Dybala per un problema alla schiena. Gonzalo ha avuto lo stesso problema prima del riscaldamento. Abbiamo rischiato Paulo. In base a cosa scelgo Dybala o Higuain dal 1’? A volte anche in base all’avversario, spesso invece mi concentro su chi sta meglio fisicamente e mentalmente”.