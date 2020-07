Repubblica: Alberto, morto dopo 50 giorni senza ricevere cure

Era ricoverato al covid center dell’Ospedale del Mare affetto da coronavirus ma con un tumore per cui non ha ricevuto nessuna cura

Repubblica racconta oggi l’agghiacciante storia di Alberto Falco, un malato oncologico (Linfoma di Hodgkin) infettatosi durante il ricovero all’ospedale Cardarelli e ricoverato per 50 giorni nel Covid center dell’Ospedale del Mare di Napoli. Alberto è morto il 16 luglio per non aver ricevuto le cure di cui aveva bisogno.

è finito come primo paziente di quel centro Covid, in un reparto che però non sapeva come comportarsi con un caso come il suo. In sintesi non c’era un protocollo Covid che autorizzasse il suo percorso terapeutico negli altri reparti dell’Ospedale del Mare.

Un protocollo che invece avrebbe dovuto esserci, dal momento che fin dall’inizio della pandemia era stato garantito il supporto per le patologie collaterali dei malati covid

Alla fine, solo un neurochirurgo dell’ospedale si è dimostrato sensibile al punto da intervenire presso la direzione sanitaria e praticargli una biopsia. Gli uffici stampa ne hanno fatto una notizia di lancio. Alla fine, per Alberto, è stato troppo tardi. Ora si aprirà una querelle giudiziaria per individuare le irregolarità, secondo alcuni il protocollo esisteva già, dato che il ministero della Salute aveva garantito le terapie per le patologie pregresse dei malati di Covid-19. Ciò non è bastato ai dirigenti competenti, nessuno di loro ha saputo intervenire, almeno per tempo.