Pedullà: “Parlare ora di Jovic al Napoli è come pensare alla settimana bianca ad agosto”

Alcuni organi di stampa hanno riferito che il Napoli sarebbe interessato a Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, dal momento che la trattativa per Osimhen non si è ancora conclusa. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, ha smentito seccamente questa voce con un tweet.

Parlare di Jovic ora che il Napoli non molla e mai ha mollato per Osimhen sarebbe come pensare alla settimana bianca quando manca meno di un mese a Ferragosto