Tuttosport: l’agente di Jovic incontrerà il Napoli

Gli azzurri al centro di un introgi di mercato col Milan, che segue sia il serbo – difficile – che Milik, su cui invece c’è la Juventus

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante e la trattativa per Victor Osimhen non è stata ancora conclusa. Per questo motivo, il club potrebbe virare su un altro profilo che potrebbe essere Luka Jovic. Scrive infatti Tuttosport, parlando del Milan:

Per l’attacco vanno evidenziati i primi segnali negativi su Jovic, che è entrato nella lista dei desideri del Napoli, che incontrerà presto Ramadani. […] Rimane più complicato Milik, sul quale c’è sempre la Juventus.