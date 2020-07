Osimhen, l’amico giornalista: «Mi ha detto “Sono felicissimo di andare al Napoli”»

Cosa le ha detto Victor sul Napoli?

«Mi ha confessato di essere molto felice di come la situazione si sta risolvendo. Anche perché, sin dal principio, c’erano stati problemi con il primo agente, che aveva chiuso un accordo che non convinceva Victor. E poi, il primo agente non gli aveva detto nulla del Napoli, tanto è vero che quando Victor giunse in Italia per visitare la città, lui invece lo aveva accompagnato per firmare già il contratto gli azzurri. Quello fu l’inizio dei problemi ed il perché ci disse che aveva inizialmente rifiutato il Napoli.

Dopo aver licenziato il vecchio agente, però, preso uno nuovo e rimodulato la proposta contrattuale dalle basi, Victor è tornato sereno. Mi ha detto:

“Sono felicissimo di andare al Napoli, non vedo l’ora di raggiungere il club e di cominciare la mia nuova vita in Italia”»