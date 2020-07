Messaggero: la Roma vuole offrire al Napoli Under e 20 milioni per Milik

La Roma ha necessità di fare cassa e quindi potenzialmente tutti i suoi giocatori sono sul mercato. Compreso Dzeko. L’attaccante piace molto all’Inter ma in attesa di capire come andrà a finire la trattativa, il club giallorosso pensa già ad un’alternativa. Ne scrive il Messaggero.

“A Trigoria già avrebbero in mente una via d’uscita tecnica, non di semplice attuazione. Chiedere al Napoli Milik, offrendo il cartellino di Under (valutato 35 milioni ma tema di discussione con gli azzurri che offrono 25+6) più un conguaglio di una ventina di milioni. Facile a dirsi, difficile a farsi. Il centravanti polacco, come accadde con Icardi lo scorso anno, s’è promesso infatti alla Juventus (e piace anche al Milan). De Laurentiis però non è tipo da sconti. E soprattutto non è un uomo che ama subire imposizioni“.