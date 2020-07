La Roma pensa a Milik (in cambio di Under) in caso di cessione di Dzeko

La Gazzetta dello Sport scrive di un possibile scambio tra Roma e Napoli avente ad oggetto Milik.

La Roma ha Dzeko in possibile uscita, desiderato da Antonio Conte per rinforzare l’Inter. I giallorossi si siederebbero a trattare solo se arrivasse un’offerta accettabile. Intanto, però, devono trovare un sostituto, che potrebbe proprio essere l’attaccante polacco del Napoli.

“La strada che porterebbe a Roma, l’unica fattibile anche per il precario bilancio giallorosso, è quella dell’affare per portare Cengiz Under al Napoli. Il 22enne turco piace a Giuntoli, che lo valuta in alternativa a identikit come quelli di Lucas Moura del Tottenham o Federico Bernardeschi, in un altro possibile scambio con la Juventus. Ma tutto passa dall’eventuale uscita di Dzeko, che Conte vuole – come già l’estate scorsa – a prescindere da quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez”.