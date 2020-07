Marquez (operato martedì) vuole tornare in pista domenica. La Honda: «Si sta decidendo adesso»

Sulla Gazzetta. Nonostante la placca in titanio installata per bloccare la triplice frattura all’omero, il pilota vuole lottare subito per il titolo. Deciderà il responsabile medico, ma un rientro così accelerato può essere un rischio

Marc Marquez vuole provare a tornare in pista già domenica. E la Honda valuta la possibilità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Il pilota si è fratturato l’omero in seguito ad un incidente a Jerez, ma non intende fermarsi. Ieri si è diffusa la voce della sua volontà di tornare subito in pista. Lo ha scritto il giornalista Emilio Perez de Rosas, su El Periodico. E in serata dalla Honda è arrivata una prima conferma:

«Si sta decidendo adesso»

L’operazione di Marquez risale solo a martedì. L’intervento a cui è stato sottoposto è servito a stabilizzare la triplice frattura dell’omero destro con una placca bloccante in titanio. Avrebbe dovuto essere sottoposto ad una terapia di recupero. Invece, scrive la rosea, una volta appurato che non ci sono interessamenti per il nervo radiale, Marquez vuole tornare a lottare per il titolo.

Loris Capirossi, membro della Direzione Gara, dichiara di non sapere nulla di questa decisione:

«Non so niente anche se ho sentito queste voci. Sono convinto che Marc se sta meglio avrà questa idea in testa perché io l’ho sempre avuta. Ho sempre corso da fratturato e Marc è un combattente».

Ma la rosea definisce un rientro così accelerato un rischio. Toccherà al responsabile medico, Angel Charte, valutare l’idoneità del pilota.

“se dovesse dire di sì, Charte si prenderà un bel rischio. Perché la grandezza di Marc non è assolutamente in questione, lo ha confermato domenica con quella rimonta fantastica. Ma se subisse un’altra caduta, magari coinvolgendo altri piloti, le conseguenze potrebbero essere parecchio più serie”.