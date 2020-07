La Moto Gp comincia con una brutta caduta di Marquez (VIDEO)

È la notizia del giorno: due errori del fuoriclasse catalano. La prima volta rientra, rimonta, poi cade definitivamente e forse si fa male. Vince Quartararo

Ancor prima della vittoria di Quartararo, la notizia della gara d’apertura del motomondiale è ovviamente la caduta di Marc Marquez che a Jerez in pochi minuti ha commesso un paio di errori: probabilmente una sequenza mai vista. Prima è andato largo in curva mentre era in testa e stava battagliando con Vinales. Il fuoriclasse catalano è dovuto ripartire dalla diciottesima posizione.

Ha compiuto, stava compiendo, una prodigiosa rimonta che lo aveva issato fino al terzo posto. Stava lottando per la seconda posizione, ancora con Vinales, qualcuno cominciava a ipotizzare che sarebbe potuto arrivare a dare fastidio a Quartararo e invece ha commesso un errore, si è ribaltato con la moto e probabilmente si è anche fatto male al braccio. L’incidente è stato brutto.

Quartararo ha vinto il gran premio ed è ovviamente primo in classifica. Al secondo posto Vinalese, al terzo Dovizioso. Valentino Rossi, mai in gara, si è ritirato.