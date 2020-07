Frattura all’omero per Marquez. Sarà operato a Barcellona

Marc Marquez difficilmente dimenticherà la prima gara di MotoGP a Jerez. Caduto rovinosamente durante la corsa, il pilota della Repsol Honda ha riportato una frattura all’omero che lo costringerà ad un intervento chirurgico.

Il dottor Angel Charte ha spiegato:

“ E’ possibile che sia illeso il nervo radiale, ma non siamo in grado di confermarl o. Sicuramente la frattura andrà sistemata, deve essere riposizionato l’osso. Ma fino a quando non avremo riscontri radiologici non potremo confermare il trattamento. Indovinare se potrà gareggiare o no non compete a questa squadra di medici“.

Ha poi continuato:

“Per ora possiamo dire che il paziente è stabile, ha questo trauma al braccio destro, non ha ulteriori complicazioni. Non ci sono altre alterazioni neurologiche, lo manterremo in osservazione per alcune ore. Domani il dottor Mir si sposterà con lui a Barcellona e, se non ci saranno ulteriori novità a livello organico, procederà all’intervento chirurgico sull’omero. Non possiamo dire quando tornerà a correre. Marc all’inizio soffriva molto, era molto preoccupato, l’abbiamo dovuto sedare. Abbiamo cercato di comporre la frattura e abbiamo apportato delle medicazioni per il trauma al torace“.