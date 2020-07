Inter, una mail inviata a Zhang dalla Pinetina rischia di far scoppiare un nuovo caso

La situazione, in casa Inter, non è certo semplice. C’è un’atmosfera gelida tra calciatori e Conte ma anche tra l’allenatore e una parte della dirigenza del club. Il Corriere dello Sport scrive che sabato il tecnico e il club si sono incontrati e che

Dalla parte di Conte ci sono il fidato Oriali e il vicepresidente Zanetti.

“ Facile immaginare che i destinatari delle critiche dei “contiani” siano gli ad Marotta e Antonello e il ds Ausilio . Conte rimprovera loro gli errori della scorsa estate, chiede di essere seguito alla lettera e di agire in fretta, in vista della prossima campagna trasferimenti, mentre da via della Liberazione si predica calma perché, complice i mancati ricavi a causa del Covid, è complicato pensare a un mercato 2020 con un passivo elevato come quello dell’ultima sessione. Visioni opposte, posizioni difficilmente riavvicinabili”.

Sarà Zhang a dover pronunciare l’ultima parola. Ma Zhang è al momento impegnato anche con un altro caso, quello riguardante una mail partita da un computer della Pinetina e indirizzata a lui e a viale della Liberazione.

“Il contenuto? Il presidente è stato messo a conoscenza di quelli che ad Appiano Gentile sono considerati gli errori commessi nella programmazione del 201920 (chiaramente non ascrivibili a Conte) ed è stato informato pure su quella che sarebbe la linea giusta da tenere per il mercato 2020-21 ovvero comprare qualche giovane (Hakimi è già arrivato), ma soprattutto elementi esperti, pronti per vincere subito. I famosi Vertonghen, Vidal e Dzeko (o chi per loro) che il tecnico di Lecce chiede in quanto usato sicuro, gente pronta a vincere. Zhang l’ha ricevuta, ma per sbaglio (o forse no…), una copia è finita anche in una delle caselle di posta in viale della Liberazione. E la “delazione” non ha certo contribuito a portare serenità in un momento in cui la squadra avrebbe bisogno di tutto meno che di certe tensioni“.