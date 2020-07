Il Giornale: il gesto coraggioso di Leclerc, che rifiuta di inginocchiarsi e si ribella al pensiero unico

Il commento di Benny Casadei Lucchi. Il pilota ha spiegato i motivi della sua scelta su Twitter e il suo messaggio e quello degli altri piloti rimasti in piedi è arrivato più forte e chiaro

Sul Giornale, Benny Casadei Lucchi elogia il gesto di Charles Leclerc che ieri, sulla griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1, in Austria, ha rifiutato di inginocchiarsi per manifestare contro il razzismo. Non perché non appoggiasse la battaglia, ma perché, come ha spiegato lui stesso su Twitter, contano più i comportamenti nella vita quotidiana che questi gesti plateali che potrebbero non essere compresi.

Il suo gesto, o meglio, il mancato gesto, che lo ha accomunato ad altri 6 ribelli su 20 piloti, ha fatto rumore.

“Significa che Charles Leclerc, l’uomo in piedi prima del Gran premio insieme con una manciata di altri suoi colleghi, ha dato il via alla ribellione contro il pensiero unico che in queste settimane ha trasformato una sacrosanta rivendicazione di parità e una necessaria quanto tardiva presa di coscienza in un movimento dai troppi eccessi, nel migliore dei casi, e troppi estremismi nel peggiore”.

Charles, scrive Casadei Lucchi,

“ha detto quel che ogni persona di buon senso e cuore pensa da settimane e vorrebbe sentire”.

Il messaggio contro il razzismo, conclude, arriva ancora più forte da chi, tra i piloti, è rimasto in piedi.

“Ora quegli stessi messaggi contro il razzismo e per la parità arrivano più forti e più chiari da chi resta in piedi. Perché, nel farlo, rispetta tutti“.