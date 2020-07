I tifosi della Juve esonerano Sarri: sui social impazza il #SarriOut

In attesa di vincere lo scudetto che nessuno vuole, e di giocarsi la rimanente Champions a Lisbona, Sarri ha un problema più pressante: i tifosi della Juventus.

La sconfitta al 92′ contro l’Udinese ha scoperchiato per l’ennesima volta quest’anno il pentolone sobollente delle critiche: rivogliono Allegri, rivogliono i pareggi brutti, rivogliono vincere e basta. Il bel gioco, la rivoluzione – ora lo urlano sui social – non l’hanno mai voluta. E impazza l’hashtag #SarriOut, di tendenza su Twitter.

I tifosi della Juve esonerano Sarri.

#SarriOut Il grande mister Allegri oggi avrebbe almeno pareggiato. Il filosofo Sarri, titillato dai media italiani come un novello Guardiola, è come una safety car quando hai in scuderia Hamilton. pic.twitter.com/oIk8EpiDxf

Una volta un signore in giacca e cravatta disse “nel mondo c’è chi vince e c’è chi perde. Ci sono i bravi e i meno bravi. Se uno non vince mai, ci sarà un motivo no?”. Che si riferisse a un tizio in tuta e mozzicone in bocca? #sarriout

— crev_10 (@chiarev_1928) July 23, 2020