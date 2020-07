Nemmeno la Juve vuole lo scudetto: l’Udinese vince al 92′ (e l’Atalanta rosica un po’)

La squadra di Sarri spreca la prima occasione per il titolo aritmetico, dopo essere andata in vantaggio con De Ligt. Fofana la punisce nel recupero. Le avversarie si mangiano le mani

“Se nessuno vuole vincere lo scudetto lo prendiamo noi”, dice Paratici poco prima che la Juventus perda contro l’Udinese al 90′. No, nemmeno la Juve lo vuole questo scudetto. Lo vincerà lo stesso, alla fine, per autodistruzione controllata delle pretendenti, per inerzia. Ma intanto Sarri soffre, in attesa che l’aritmetica lo salvi.

Erano tutti pronti a festeggiare il nono titolo di fila a Udine, e una volta in vantaggio con De Ligt era ormai tutto in ghiaccio, champagne compreso. E invece la Juve si imbambola, Ronaldo si inceppa, il braccino diventa un braccione. E l’Udinese prima segna il gol dell’1-1 con Nestorovski, e poi nel recupero Fofana infila un contropiede letale, seminando mezza squadra e fornendo alla Juve qualche altro giorno di graticola.

Le avversarie – l’Atalanta soprattutto – ammirano lo scioglimento bianconero rosicando un po’. Se Muriel non avesse colpito col braccio in area al 90′, sul 2-1 nello scontro diretto, forse ora staremmo parlando dello scudetto che torna in provincia. E invece no: aveva ragione Paratici, nessuno lo vuole questo campionato. Nemmeno la Juve.