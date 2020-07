Giuntoli: “Osimhen? Ha cambiato agente e si ripartirà da zero, trattativa complessa”

A Dazn: “Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è sempre stato e lo è una squadra importante. Proveremo a trattenere i giocatori che vogliono far parte di questo progetto”.

Ai microfoni di Dazn nel prepartita di Bologna-Napoli, ha parlato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

“Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile”.

De Laurentiis ha detto che domani avrebbe annunciato qualcosa…

“Magari che va via da Capri per proseguire la vacanza altrove. Scherzi a parte, non lo so”.