Gattuso in conferenza: “Con prove così non andiamo da nessuna parte. Non abbiamo voluto fare fatica” 

Al termine di Bologna-Napoli l’allenatore azzurro, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa.

A cosa è dovuto il calo? Qual è la differenza dal pari col Milan?

“Sono due partite totalmente diverse, col Milan abbiamo fatto benissimo, oggi è stata diversa. Nel primo tempo siamo andati benino, nella ripresa abbiamo fatto tanta fatica, non abbiamo giocato da squadra e concesso molto . Il Bologna ci ha messo in difficoltà, il pari è guadagnato per come abbiamo giocato”.

La mancanza di obiettivi condiziona le prestazioni?

“No, per me sono solo scuse. Dobbiamo giocare e prepararci per l’8 a Barcellona, con prove così non andiamo da nessuna parte. Qualcuno forse può avere un po’ di stanchezza, ma ne abbiamo cambiati tanti e mentalmente dobbiamo tornare quelli di prima. Non c’è stato l’atteggiamento, non abbiamo voluto fare fatica“.