Gattuso dà fiducia a Lozano. Il Napoli toglie il messicano dal mercato

Su Calciomercato.it. Il tecnico ne ha apprezzato l’impegno in allenamento e in un colloquio con l’entourage capitanato da Mino Raiola ha garantito all’attaccante uno spazio importante nella prossima stagione

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, il Napoli ha tolto dal mercato Hirving Lozano. A meno che non arrivino, naturalmente, clamorose offerte. Gattuso ha confermato al messicano la sua fiducia. Scrive il portale:

“Il messicano oggi compie 25 anni e nelle scorse ore si è regalato la fiducia di Gattuso. Nonostante il minutaggio scarso anche post-lockdown, anche in un colloquio con l’entourage capitanato da Mino Raiola, è stata confermata la fiducia per la prossima stagione: il tecnico azzurro ha apprezzato l’impegno in allenamento ed ha garantito all’attaccante uno spazio importante nella prossima stagione”.