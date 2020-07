Il Napoli riflette su Lozano. L’Everton è una pista da non sottovalutare

Su Calciomercato.com. Il messicano vorrebbe rimanere in azzurro per riscattarsi, ma il suo rendimento è stato insoddisfacente rispetto alle aspettative. Rischia di diventare una minusvalenza

Calciomercato.com dà degli aggiornamenti sulla situazione di Hirving Lozano. Acquisto da record del Napoli solo 12 mesi fa, la sua resa non è stata quella sperata dal club partenopeo e adesso il suo valore rischia di registrare una minusvalenza. Il messicano vorrebbe rimanere in azzurro per riscattarsi. Si è parlato di prestito (al Parma), ma Lozano, se proprio dovesse essere costretto ad andar via da Napoli, preferirebbe una destinazione più ambiziosa.

Il Milan ci ha provato prima dello sbarco a Napoli ma al momento non risultano trattative in essere. Potrebbe invece essere una pista interessante quella che porta all’Everton di Ancelotti, grandissimo estimatore del messicano. Bisogna capire se l’Everton deciderà di presentare un’offerta superiore ai 40 milioni di euro che il Napoli richiede. Napoli che sta facendo delle serie riflessioni su Lozano.