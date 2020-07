È il giorno di Osimhen: operazione da 50 milioni più bonus

Lo riporta Sky Sport, insieme alle cifre del trasferimento. Per l’attaccante pronto un contratto di cinque anni a 4,5 milioni a stagione

Oggi il Napoli definirà gli ultimi dettagli per l’acquisto di Victor Osimhen. Stando a quanto riporta Sky Sport, gli azzurri verseranno 50 milioni di euro più bonus al Lille, mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione.

Non è chiaro se l’annuncio ufficiale si verificherà stesso in giornata, ma la trattativa è pronta per essere formalizzata.

Domani il @sscnapoli definisce gli ultimi dettagli per @victorosimhen9 e formalizza il suo acquisto: 50 milioni più bonus al @losclive e 5 anni a 4.5 al giocatore @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2020