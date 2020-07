Il fratello di Osimhen: “Sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli”

In attesa che l’affare Osimehn si chiuda e arrivi il Tweet ufficiale di De Laurentiis continuano a fioccare indiscrezioni sull’attaccante nigeriano che quasi sicuramente sarà del Napoli. Oggi “Europa Calcio” ha contattato Andrew Osimhen, fratello maggiore del centravanti che ha assicurato

“Ti dico che sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Durante quella visita di due giorni rimase impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, lasciò l’Africa per andare in Germania da solo e quando era ancora un ragazzino, prima ancora di andare in Belgio e al Lille“.