Doppia offerta del Napoli al Lille: 85 milioni per Osimhen e Gabriel o 60 per il solo attaccante

Sulla Gazzetta. Osimhen ha gradito il viaggio in città, adesso tocca ai club trattare. L’idea del Napoli è quella di presentare una doppia offerta al Lille

Victor Osimhen ha apprezzato il breve viaggio a Napoli che si è concesso per iniziare a guardarsi intorno. E’ andato bene l’incontro con Gattuso, e, ieri, quello con il presidente De Laurentiis. Per la Gazzetta dello Sport l’esito è scontato: Osimhen ha già detto sì al presidente, anche se non ufficialmente.

Adesso, scrive la rosea, la trattativa si sposta su un altro piano. C’è da trovare l’accordo con il Lille.

“Adesso, la discussione si sposterà su un altro tavolo, quello dei dirigenti. De Laurentiis incontrerà Gerard Lopez, il presidente del Lille, al quale potrebbe presentare una doppia offerta: 85 milioni di euro per Osimhen e Gabriel, il difensore centrale. Diversamente, ha pronti 60 milioni per il solo attaccante“.