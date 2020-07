De Rossi: “Ricordo come mio padre guardava Maradona. Un giorno allenerò il Boca”

Intervista a La Nacion: “Quando sento parlare argentino piango. Non passa una settimana che non mi manchi tutto del Boca e di Buenos Aires. Non volevo andar via ma mia figlia è più importante”

In una lunga intervista a La Nacion, Daniele De Rossi ha raccontato la sua esperienza in Argentina, il ritorno a Roma per stare accanto alla famiglia e soprattutto la volontà di tornare ad allenare il Boca.

“Vivo a 100 metri dal più famoso argentino del pianeta. Siamo molto vicini a Piazza San Pietro. All’inizio è stato un po ‘complicato, perché molte persone sono state sorprese nello scoprire che vivessi qui, ma ora sono uno del quartiere”.

Su Buenos Aires.

“Mi sveglio all’alba e scrivo a Osvaldo ‘mandami due o tre chili di tortilla di patate’. E non ho più mangiato quella carne. Guardando” La Casa de Papel“ con mia moglie, quando Palermo ha parlato, in argentino, ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo quasi iniziato a piangere. Quando sono tornato al centro d’allenamento del Boca ho sentito di essere nel posto giusto al momento sbagliato. Ma non passa una settimana che non mi manchi tutto del Boca, di Buenos Aires, e mi dispiace, perché mi dicono che la situazione in Argentina è molto complicata e temo che il giorno in cui potrò tornare, non troverò il paese che ho lasciato. Nel paese in cui mi trovavo e mi sentivo come a casa”.

Sull’epidemia di Covid.

“Ho visto Roma come non avrei mai immaginato di vederla: deserta. Gli italiani, e in particolare i romani, sono i più vivi. E non mi aspettavo che saremmo stati così rispettosi delle indicazioni. Perché prima pensavamo fosse una malattia che colpisse principalmente le persone anziane, ma poi sono iniziate a morire anche persone di 30, 40 o 50 anni. La vita è già molto simile a come era prima, e questo mi preoccupa perché in Italia dimentichiamo tutto molto rapidamente. Sono ancora un po ‘spaventato”.

Sul campionato vinto con il Boca.

“Sono felice se qualcuno pensa a me come uno che possa aver dato loro una gioia, ma non ho fatto quasi nulla. Me ne rendo conto, ne sono molto consapevole. Il titolo è stato vinto dai miei compagni di squadra in campo e sono stato molto contento per loro. Mi sono sentito parte di quel gruppo, oggi mi sento anche parte di quel gruppo, ma non ho fatto molto. Un giocatore come me, che è sempre stato il protagonista, un leader, un pezzo importante, che ha giocato mille partite, non si gonfia il petto per un titolo che i miei compagni di squadra hanno vinto con i denti e le unghie. Non sarebbe giusto, sarebbe irriverente nei loro confronti. Mi sento parte di quella squadra e continuerò a sentirmi parte di quella squadra per i prossimi due o tre anni, ma i miei meriti sono davvero molto pochi“.

Sull’addio al Boca:

“Sono tranquillo con la mia coscienza, ma molte volte mi sveglio e mi manca. E anche a mia moglie Sarah. I bambini no, sono più felici qui, a parte il fatto che mio figlio Noah continua a cantare le canzoni di Boca e continua a parlare di Güenos Aires, perché la chiama Güenos Aires. Ma qui hanno i loro nonni, i loro amici, i loro cugini. È stata un’esperienza incredibile, molto breve, troppo breve per quello che volevo fare, ma molto intensa. molto forte. Non ero abituato a cambiare posto, figuriamoci Paese. E la prima volta che lo faccio, vado dall’altra parte del mondo, dove nessuno mi conosceva. In Italia avevo circa 1.000 persone che mi dicevano “dove vai? L’Argentina è piena di criminali, ti uccidono lì per prendere un taxi di notte, è pericoloso …”. Ho scelto di venire ed ero a mio agio ed ero felice. Ma mi mancava la mia figlia maggiore, aveva bisogno di me.

Non c’era un’altra ragione dietro la sua decisione, spiega.

“Non dico bugie, non dico mai bugie perché non ho motivo di mentire. Io non mento. Immagina se dico bugie in un paese che non è il mio paese. Non mi perdonerei mai per aver messo avanti mia figlia come motivo per nascondere una scusa. Nel novembre dello scorso anno ero già convinto e avevo preso la decisione: mia figlia mi mancava molto. Sono dovuto tornare a Roma“.

Ritornerai in Argentina?

“Devo tornare come turista e devo tornare per ringraziare le persone che mi hanno aiutato così tanto. E ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Nico (Burdisso) che avrebbe avviato la mia carriera di allenatore al club. Fu prima che iniziassero i piccoli problemi familiari. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. E mi sono detto: ‘Non ho fermato quello che potevo lasciare da calciatore, non ho lasciato nulla, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore ‘. Le svolte della vita lo diranno, ma il mio desiderio è quello di guidare Boca … Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo”.

De Rossi racconta anche il primo ricordo che ha di Maradona.

“I miei primi ricordi sono collegati alle immagini del suo Napoli, e non sono mai stato un tifoso del Napoli, sono un tifoso della Roma da quando ero molto giovane, ma penso che il cuore di ogni tifoso non possa non amare un giocatore come lui. Quelle immagini di Napoli sono i miei primi ricordi. E ricordo come lo guardava stupito mio padre. E poi, la Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo 90, che vedo che Diego ricorda ogni giorno sul suo account Instagram. Quella Coppa del Mondo era speciale, qui nelle strade dove si respirava la festa, avevamo una buona squadra, ricordo come i napoletani l’hanno acclamato durante la partita nonostante il fatto che Diego stesse giocando contro l’Italia, ricordo come lo fischiarono nella finale di Roma. Quello era un film, e un bambino di 7 anni, quanti ne avevo, non lo dimentica mai più“.