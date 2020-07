De Laurentiis: «Arriva Osimhen? E chi ‘o sape»

«Siamo sempre alla ricerca dei nomi e della folgorazione, ma in realtà bisogna essere umili, modesti e pedalare, senza fare i proclami perché i proclami si riversano sempre contro di te»

Arrivano le prime domande nella conferenza stampa di presentazione del Napoli a Castel di Sangro

A Castel di Sangro arriva Osimhen?

A Castel di Sangro comincia il ciclo Gattuso per tre anni?

«Ma c’è bisogno di sottolinearlo? Voi scrivete quello he volete da anni»

Il presidente prosegue

«Per rimanere in tema calcistico, hai visto quello che ha fatto il Sassuolo con Caputo, un giocatore di 33 anni. Noi siamo sempre alla ricerca dei nomi e della folgorazione, ma in realtà bisogna essere umili, modesti e pedalare, senza fare i proclami perché i proclami si riversano sempre contro di te, non sia mai succede qualche cosa»