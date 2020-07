Corsport: il Napoli sonda Gaetano Letizia del Benevento

Sarebbe una possibile alternativa a Mario Rui e Ghoulam. Avviati i contatti per il 30enne neopromosso in A

Il Napoli cerca un’alternativa a Mario Rui e Ghoulam. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis avrebbe avviato, in tal senso, i contatti per Gaetano Letizia, del Benevento.

Il quotidiano sportivo scrive:

“A proposito di esterni: spunta un’idea per la fascia sinistra, per creare un’alternativa a Mario Rui e Ghoulam. Sondaggio per Gaetano Letizia, 30 anni, neopromosso in A con il Benevento. Un contatto”.