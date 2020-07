CorMez: il Napoli su Nikola Vlasic del Cska Mosca per sostituire Allan

Sono stati i vecchi agenti di Osimhen, della Starfactory a proporre la mezzala a Giuntoli

Il Napoli lavora sul mercato anche per trovare un sostituto per Allan, dato in partenza a fine stagione. Il brasiliano piace all’Everton di Ancelotti e il club partenopeo deve trovare un’alternativa. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“A centrocampo si pensa ad una mezzala di qualità, l’idea non è aumentare il peso muscolare della squadra ma aggiungere qualità al progetto di guidare il gioco con il palleggio e difendersi con l’organizzazione di squadra. A quest’identikit corrisponde Nikola Vlasic del Cska Mosca, che sta guadagnando spazio nella Nazionale croata ed è stato proposto a Giuntoli proprio dalla Starfactory che rappresentava Osimhen“.