Campania, i contagi crescono, oggi sono 21

Ieri erano stati soltanto 6. Ci sono 15 contagi in più. I tamponi effettuati sono 2434

Non arrivano buone notizie dal bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania. I nuovi casi di Covid nella nostra regione nelle ultime 24 ore sono 21. Ieri erano stati soltanto 6. 15 contagi in più. I tamponi effettuati sono 2434. Ricordiamo che, proprio di fronte al crescere dei contagi dei giorni scorsi, il presidente De Luca ha emesso una nuova ordinanza che prevede multe salate a chi non indossa la mascherina e chiusura dei negozi da 5 a 30 giorni. Le nuove norme sono in vigore fino al 31 luglio.

Positivi del giorno: 21

Tamponi del giorno: 2.434 Totale positivi: 4.901 Totale tamponi: 322.294 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 12 Totale guariti: 4.126