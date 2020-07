Campania, arriva una nuova ordinanza. Multe di 1000 euro a chi è senza mascherina

In vigore fino al 31 luglio. Chiusura da 5 a 30 giorni per i negozi in cui gestori e clienti non indossano mascherina e stop ai mezzi pubblici. Quarantena per chi entra in Campania dai Paesi a rischio

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza per contrastare l’epidemia di Covid. E’ la numero 63. Prevede, come annunciato ieri dal governatore, la chiusura dei negozi in cui gestori e clienti non indossano la mascherina e una multa di 1000 euro a chi viola l’obbligo oltre che la chiusura del negozio da 5 a 30 giorni.

Per quanto riguarda i trasporti, la Regione ordina di fermare subito bus, treni e traghetti se a bordo c’è qualcuno senza mascherina. I passeggeri che contravvengono alla regola sono passibili di multa di 1000 euro e devono essere fatti scendere immediatamente dal mezzo di trasporto.

Infine, la Campania si adegua alla normativa nazionale sugli ingressi da determinati paesi a rischio, sia per quanto riguarda i voli che per il trasporto marittimo, ferroviario e terrestre. Chi entra in Italia, anche se asintomatico, deve comunicarlo all’Asl competente per territorio e sottoporsi a quarantena per 14 giorni. I paesi esclusi da questa limitazione sono quelli membri della Ue, quelli dell’accordo di Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco, San Marino e Vaticano.

Le misure dell’ordinanza sono in vigore fino al 31 luglio, a meno che lo stato di emergenza non venga prorogato.