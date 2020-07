Applausi a Ciccio Caputo. Più di Immobile, più di Ronaldo, il re romantico del calcio italico

La Puglia, la guerra continua tra sogno e concretezza. Fare il muratore per tirare avanti o continuare ad allenarsi per sperare di svoltare. Una carriera di fango e polvere fino a superare la soglia dei venti goal in campionato.

La Puglia, la guerra continua tra sogno e concretezza. Fare il muratore per tirare avanti o continuare ad allenarsi per sperare di svoltare. Una carriera di fango e polvere, di possibilità e incertezze fino a superare la soglia dei venti goal in campionato. In una Serie A che si muove a singhiozzo, che ha bisogno di appeal ingaggiando brand che si muovono, in uno scenario mediatico privo di sorprese, spicca la storia romantica e seria di Francesco-Ciccio Caputo!

Bomber di categorie inferiori, dicevano, in serie C poi in B sempre con l’etichetta di attaccante da provincia, rincalzo o al massimo estemporaneo jolly da utilizzare ogni tanto. Se l’Italia si divide tra chi tifa per Immobile, affinché superi il record di Higuain e chi invece ritiene più decisivo l’apporto di Ronaldo, io mi schiero apertamente con Ciccio Caputo!

Il Laziale ha usufruito di quattordici rigori, molti dei quali molto generosi, così come il bianconero e pertanto l’impresa pende tutta dal lato dell’attaccante del Sassuolo. Dunque bisognerebbe elogiare e lodare un attaccante italiano che ha scalato, nell’indifferenza dello show business pallonaro, categorie su categorie a suon di goal arrivando ai vertici della classifica marcatori della Serie A. Ciccio Caputo più di Immobile più di Ronaldo, il re romantico del calcio italico. Applausi