Ag. Insigne: “Difficile motivare una squadra che gioca per nulla”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Non è un momento facile per il Napoli, è sotto gli occhi di tutti. Dare la colpa a Gattuso ora è sbagliato, ha fatto vedere un bel Napoli e non è giusto imputargli che non riesce a dare qualcosa alla squadra sul piano emotivo. Motivare una squadra che gioca per nulla è difficile, soprattutto se si deve giocare la gara col Barcellona. Non la vedo una cosa strana, è successa tante volte.

Insigne sarà sicuramente carico per il Barcellona. Contro le grandi ha sempre fatto ottime prestazioni.