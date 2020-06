Zeman: «Atalanta? Mi spiace si voglia costruire un caso dove non esiste»

Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Il tema sono le parole pronunciate sull’Atalanta. Qualche giorno fa Zeman si disse sorpreso di vedere la squadra di Gasperini correre ancora così tanto nonostante quanto è successo a Bergamo con il Covid.

Già ieri, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, aveva detto di essere stato frainteso. Nell’intervista lo ribadisce: il suo intento era elogiare il sistema di allenamento di Gasperini e la sua Atalanta.

«Io ho detto altro, ma c’è qualcuno che vuole interpretare a modo proprio: per me l’Atalanta – e lo so per certo – è una delle poche squadre che si prepara veramente, mentre gli altri non appena si stancano preferiscono riposare. E quello stranamente era riferito al clima intorno ai calciatori, a una città piombata come nessun’altra nel dramma e capace di reagire e presentarsi pronta, perché ogni seduta punta ad allungare la soglia della fatica. C’è chi si limita al torello e c’è chi corre per allenarsi, come fa l’Atalanta».