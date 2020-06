Il dg dell’Atalanta: “Zeman dovrebbe chiedere scusa alla città di Bergamo”

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, risponde a Zdenenek Zeman, che nei giorni scorsi si era detto sorpreso del fatto che la squadra stesse ancora correndo.

“E’ molto triste sentire parole del genere e che ci siano persone che speculino sul dramma che ha vissuto Bergamo per farsi della pubblicità. Credo che un ex allenatore come Zeman abbia tutte le possibilità per documentarsi e vedere, sono i numeri che lo dicono, come la Lazio, oltre ad aver giocato una buona partita, ha corso più chilometri dell’Atalanta. Voglio evitare qualsiasi altro commento, credo solo che debba chiedere scusa. Non tanto all’Atalanta, ma alla città di Bergamo”.