Zeman: “Non devo chiedere scusa all’Atalanta, ho parlato bene dei bergamaschi”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Le mie parole sono state equivocate. Non ho attaccato gli orobici. Ho notizie importanti sugli allenamenti dell’Atalanta, mi è stato detto che i nerazzurri lavorano anche quando gli altri riposano”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Zdenek Zeman ha risposto al dg dell’Atalanta, Marino, che ieri ha dichiarato che avrebbe dovuto chiedere scusa per quanto detto sull’Atalanta. Zeman aveva dichiarato, nei giorni scorsi, di essere sorpreso di vedere correre ancora così la squadra di Gasperini nonostante ciò che era successo a Bergamo per via del Covid.

“Le mie parole sono state completamente equivocate. Non ho attaccato gli orobici, tutto il contrario. Ho notizie importanti sugli allenamenti dell’Atalanta, mi è stato detto che i nerazzurri lavorano anche quando gli altri riposano. Io ho difeso la Dea: ho detto che pur avendo vissuto la situazione drammatica del Coronavirus la squadra è riuscita a presentarsi in ottima forma per la ripresa della Serie A. Non devo chiedere scusa a nessuno perché ho solo parlato bene dei bergamaschi“.