Zanardi, la Procura di Siena: “Niente telefono, aveva le mani sul manubrio”

Smentita la tesi della guida col cellulare in mano: alcuni filmati in possesso degli inquirenti lo provano, Zanardi era in controllo dell’handbike

Alex Zanardi stringeva le mani sui manubri dell’handbike mentre percorreva in discesa la strada vicino a Pienza (Siena) dove il 19 giugno ha avuto l’incidente contro un camion durante la staffetta a tappe Obiettivo Tricolore. È quanto risulta dai video acquisiti nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Siena sulla vicenda. Da alcuni filmati già in possesso degli investigatori, e già visionati, risulterebbe quindi che Zanardi avesse il controllo della sua handbike, dopo che si era sparsa la voce che stesse usando il telefonino. In ogni caso, i carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Alex.

Secondo quanto appreso il telefono è a disposizione degli investigatori per eventuali verifiche. Sequestrata anche l’handbike su cui viaggiava Zanardi: il mezzo potrebbe essere sottoposto a esami tecnici per ricostruire la dinamica dell’impatto col camion, in particolare per definire i punti di urto tra i due veicoli.