Ufficiale: Maradona ha rinnovato col Gimnasia

Ieri sembrava che si sarebbe arrivati ad una rottura anticipata e invece oggi è arrivata l’ufficialità dell’accordo

Diego Armando Maradona ha rinnovato il suo contratto come tecnico del Gimnasia. Ieri ad un certo punto era sembrato che si fosse arrivati addirittura alla rottura anticipata tra le parti dopo una lunga trattativa per il rinnovo che non si riusciva a concludere. Le parole del legale del Pibe De Oro che accusava la società di non voler più Maradona erano apparse come la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e invece è arrivata l’ufficialità del rinnovo per un ulteriore anno.

Quando si tratta di Maradona tutto è possibile e non si può mai dire la parola fine troppo presto