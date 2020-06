Maradona-Gimnasia, potrebbe essere l’addio

La risposta piccata di Pellegrino è giunta attraverso i microfoni di radio La Redonda:

“Abbiamo offerto un rinnovo alle stesse condizioni, che, ci tengo a ricordarlo, per noi rappresentano comunque un grande sforzo. Purtroppo la proposta è stata respinta. Il problema non è Maradona, bensì la gente che lo circonda e lo consiglia male. Quella è gente che esercita pressioni sui media, agisce in modo meschino e pensa solo ai soldi”