Tuttosport: Se Milik si impunta sulla Juve rischia un anno di panchina

La trattativa con la Juve c’è, ma se un altro club presentasse un’offerta gradita al Napoli ed il polacco si impuntasse rischierebbe di stare ai margini

La finale di Coppa Italie e la sconfitta subita dal Napoli hanno evidenziato ancora di più i problemi della Juve e la necessità dei bianconeri di trovare un uomo in attacco. Uomo che il club di Torino avrebbe individuato in Arek Milik. Il polacco, secondo quanto riporta oggi Tuttosport, sarebbe il terzo acquisto della Juve dopo un rigore decisivo in Coppa (dopo De Ligt e Cristiano).

La richiesta di De Laurentiis è di 40 milioni e Paratici potrebbe anche accettarla, se solo il presidente azzurro capisse che al momento pagare cash è complesso e accettasse contropartite tecniche.

Si profila un braccio di ferro col Napoli che conta nell’interesse di Arsenal e Tottenham (ma anche questi con contropartite) e la Juventus sulla volontà del giocatore ed il contratto in scadenza:

Se non accettasse uno o più giocatore da scegliere tra Bernardeschi, Romero, Rugani, Pellegrini e Mandragora, ADL perderebbe Milik gratis tra un anno. Se però un altro club presentasse un’offerta gradita al Napoli ed il polacco si impuntasse nel volere solo la Juventus, rischierebbe di stare ai margini nell’anno che porta all’Europeo