Setien come Sarri: “Arthur? La società non mi ha comunicato che se ne andrà”

C’è qualcosa che accomuna Maurizio Sarri e Quique Setièn: non sapere che Arthur abbandonerà il Barcellona per passare alla Juve. Ieri, il tecnico bianconero, a chi gli domandava dell’arrivo del centrocampista, ha risposto:

Più o meno quello che ha detto oggi l’allenatore del Barcellona, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo.

“Io continuo a contare su Arthur, è un calciatore importante come gli altri e avremo bisogno anche di lui. Viaggerà a Vigo insieme alla squadra e potrà scendere in campo nel match di domani. Poi bisognerà vedere se questi rumors lo condizioneranno. La stagione non è finita e ci mancano ancora tante partite decisive, questa è una situazione del tutto anormale. Il club ad ora non mi ha comunque comunicato che Arthur se ne andrà dal Barcellona“.